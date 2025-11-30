تیم فولاد هرمزگان در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال کشور مقابل تیم گیتی پسند اصفهان به تساوی ارزشمند دست یافت.

تساوی ارزشمند فولاد هرمزگان مقابل صدرنشین لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این دیدار عصر امروز (۹ آذر) در سالن فجر بندرعباس با نتیجه ۳-۳ به پایان رسید.

نوید آذری ۲ گل و بهزاد عظیمی یک گل برای فولاد هرمزگان به ثمر رساندند.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس مقابل تیم پالایش نفت اصفهان به برتری ۳ بر ۱ دست یافت.

امیر حمزه صدیق زاده، محمدحسین بازیار و مرتضی فرزانیان گلزنی کردند.

در جدول رده بندی تیم پالایش نفت بندرعباس با ۲۴ امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفت و تیم فولاد هرمزگان نیز با کسب ۲۱ امتیاز در جایگاه نهم قرار دارد.