به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صادق انصاری‌نیا، افزود: تاکنون حدود ۲۵۰ گروه جهادی در سامانه بنیاد برکت ثبت شده‌اند که خدمات متنوع بنیاد، اعم از خدمات عمرانی و اجتماعی، از طریق این گروه‌ها در سراسر استان‌ها ارائه و اجرا می‌شود.

انصاری‌نیا با اشاره به اهمیت نقش گروه‌های جهادی در توسعه و محرومیت‌زدایی گفت: درحال‌حاضر ۲۳۰ گروه جهادی در حال تکمیل فرآیند ثبت در سامانه هستند که از میان آن‌ها، ۱۴ گروه برگزیده شناسایی و در این مراسم از آنان قدردانی و تجلیل خواهد شد.