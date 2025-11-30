



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرکز رشد فناوری‌های علوم اطلاعات و علم سنجی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام راه اندازی می‌شود.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در جمع خبرنگاران گفت: با راه اندازی این مرکز از این پس بخش خصوصی با این پایگاه استنادی در بخش‌های مختلف همکاری خواهد کرد.

وی همچنین از شناسایی و ارزیابی ۲۰ هزار نشریه علمی ۵۷ کشور اسلامی جهان توسط پایگاه استنادی خبر داد و افزود: این مجلات در صورت رعایت برخی چارچوب‌ها می‌تواند توسط آی اس سی نمایه شوند.

علویان مهر گفت: برای رسیدن برنامه هفتم که قرار گرفتن ۲۰ دانشگاه ایران در بین دانشگاه‌های برتر جهان باید تلاش زیادی شود چرا که در حال حاضر تنها پنج دانشگاه نامشان در لیست ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان است.

وی با بیان اینکه تا سال آینده پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ۱۰ هزار نشریه را بررسی و نمایه می‌کند گفت: حمایت از تحقیقات هدفمند و تقاضامحور، ارتقا کیفی نشریه‌های نمایه شده، افزایش تعاملات بین المللی و یا دیپلماسی علمی و تقویت پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام از جمله برنامه‌های این پایگاه برای آینده خواهد بود.

علویان مهر افزود: از این پس علاوه بر مجلات پایان نامه ها، کتاب‌ها و چکیده همایش‌ها نیز در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه می‌شود. ایجاد سامانه شناسایی سرقت علمی و شناسایی نشریه نامعتبر از کار‌هایی است که در دستور کار این پایگاه است.