با هدف توسعه و تجهیز شهرها و روستاهای هرمزگان ۳۲۳ دستگاه خودروی عمرانی و خدماتی به دهیاریها و شهرداریهای هرمزگان تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان گفت: برای تامین این خودروها هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان هزینه شده است.
محمد آشوری افزود: این ماشین آلات با هدف ارتقاء تجهیزات دهیاریها و شهرداریها تحویل داده شد تا زمینه خدمات بهتر فراهم شود.
استاندار هرمزگان گفت: تا پایان سال هم ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات خدماتی و عمرانی دیگر به دهیاریها و شهرداریهای استان تحویل میشود.
معاون عمرانی استانداری هرمزگان نیز در این مراسم گفت: یکی از مشکلات شهرها و روستاهای ما فرسودگی ماشینهای خدماتی و عمرانی بود که در یک سال گذشته این ماشین آلات نوسازی شده است.
صادقی افزود: نوسازی این خودروها در مدیریت بحران و اجرای طرحهای عمرانی به استان کمک میکند.
وی گفت: تحویل این خودروها ۴۰ درصد از هزینه شهرداریها و دهیاریها را کاهش میدهد.