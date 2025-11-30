همزمان با نهم آذر، روز ملی جزایر سه‌گانه خلیج فارس، سه مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزایر بوموسی، تنب بزرگ و سیری آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور گفت: سالن سینمای کودک در جزیره بوموسی جزء مهمترین طرح‌هایی بود که امروز با نمایش پویانمایی «بچه زرنگ»، به بهره برداری رسید.

حامد علامتی افزود: این مراکز فرصتی برای دسترسی کودکان و نوجوانان جزایر به امکانات آموزشی و فرهنگی مشابه شهر‌های بزرگ است.

وی گفت: مربیان افتخاری از سراسر کشور به جزایر ایرانی آمده‌اند تا دانسته‌ها و تجربه‌های خود را با کودکان این مناطق به اشتراک بگذارند.

حامد علامتی گفت: با بهره برداری از این طرح‌ها برای حدود ۷۰۰ کودک و نوجوان جزایر سه گانه امکانات فرهنگی فراهم شد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: کانون‌های فرهنگی و هنری با هدف توسعه عدالت آموزشی، تقویت هویت ملی در جزایر استراتژیک خلیج‌فارس و توجه به فرهنگ و آموزش راه اندازی شده است.

بیشتر بخوانید: معرفی برگزیدگان بیست و ششمین جشنواره بین المللی قضه گویی هرمزگان

وی افزود: در تنب بزرگ و سیری نیز مرکز فرهنگی، تبلیغی، ادبی و هنری شامل کتابخانه، و همه امکانات یک مرکز کانون برای کودکان به بهره برداری رسید.

علامتی گفت: برای اجرای این سه مرکز کانون ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی از برگزاری پویش بچه‌های آب و آفتاب همزمان با بهره برداری از این مراکز کانون در جزایر سه گانه خبر داد، و افزود: این پویش در قالب نامه، نقاشی، و دلنوشته کودکان و نوجوانان سراسر کشور در این جرایز برگزار می‌شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: آغاز نمایش سریال پویانمایی بچه زرنگ در ۵۲ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای، در جزیره بوموسی همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود.