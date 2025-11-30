پخش زنده
امروز: -
چهار نفر در جریان تیراندازی مرگبار در یک مهمانی تولد خانوادگی در شهر استاکتون ایالت کالیفرنیا کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ این تیراندازی در یک سالن پذیرایی عمومی و در نزدیکی بلوک ۱۹۰۰ خیابان لوسیل در استاکتون رخ داده است؛ شهری با جمعیتی حدود ۳۲۰ هزار نفر در ۴۰ مایلی جنوب ساکرامنتو. براساس بیانیه دفتر کلانتر شهرستان سنخواکین، چهار نفر در محل جان باختند و دستکم ۱۰ تا ۱۴ نفر نیز بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند.
مظنون تیراندازی همچنان فراری است و مقامهای محلی از مردم خواستند هرگونه اطلاعات درباره فرد مرتبط با این حادثه را ارائه کنند. کارآگاهان همچنان در حال بررسی انگیزه احتمالی تیراندازی هستند.
ران فریتاس، دادستان شهرستان سنخواکین در اظهاراتی خطاب به خبرنگاران گفت: اگر درباره این فرد اطلاعاتی دارید فوراً تماس بگیرید و اگر خودِ فرد هستید، فوراً خود را معرفی کنید. از دست دادن جان انسانها بهویژه کودکان قلب ما را میشکند.
رسانه های آمریکایی در این باره نوشتند که گاوین نیوزوم فرماندار کالیفرنیا نیز در جریان آخرین گزارشها قرار گرفته و دفتر او اعلام کرده که مقامهای ایالتی در حال رصد مستمر وضعیت هستند.
جیسون لی معاون شهردار استاکتون در بیانیهای در فیسبوک نوشت: از شنیدن خبر تیراندازی جمعی در یک جشن تولد کودک، ویران و خشمگین شدهام. جشن تولد نباید جایی باشد که خانوادهها از جان خود بترسند.» همچنین کریستینا فوگازی، شهردار استاکتون نیز گفت: خانوادهها باید کنار هم باشند، نه اینکه در بیمارستان در کنار عزیزانشان دعا کنند که زنده بمانند.
تاکنون در این باره اطلاعات محدودی منتشر شده و هنوز جزئیاتی از عامل حمله یا انگیزه احتمالی او افشا نشده است.