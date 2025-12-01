رئال، صدر را به بارسا تقدیم کرد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

رئال سوسیداد ۲ - ۳ ویارئال

سویا ۰ - ۲ رئال بتیس

سلتاویگو ۰ - ۱ اسپانیول

جیرونا ۱ - ۱ رئال مادرید

- عزالدین اوناهی در دقیقه ۴۵ برای جیرونا گل زد و گل رئال را کیلیان امباپه در دقیقه ۶۷ به ثمر رساند.

رایو وایکانو - والنسیا

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۴ امتیاز بار دیگر صدرنشین شد و تیم‌های رئال مادرید با ۳۳، ویارئال با ۳۲ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.