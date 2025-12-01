پخش زنده
امروز: -
هفته سیزدهم فوتبال لیگای اسپانیا با توقف رئال ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
رئال سوسیداد ۲ - ۳ ویارئال
سویا ۰ - ۲ رئال بتیس
سلتاویگو ۰ - ۱ اسپانیول
جیرونا ۱ - ۱ رئال مادرید
- عزالدین اوناهی در دقیقه ۴۵ برای جیرونا گل زد و گل رئال را کیلیان امباپه در دقیقه ۶۷ به ثمر رساند.
رایو وایکانو - والنسیا
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۴ امتیاز بار دیگر صدرنشین شد و تیمهای رئال مادرید با ۳۳، ویارئال با ۳۲ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.