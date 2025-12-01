پخش زنده
اجرای طرح خانه سبز در کاشان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس شورای اسلامی شهر کاشان گفت: هدف اجرای این طرح کاهش مصرف انرژی و بهرهوری بیشتر از منابع طبیعی است.
علیرضا مفرح با اشاره به هزینههای اولیه اجرای طرح خانه سبز، افزود: اگرچه هزینه اجرای این طرح بین ۵ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت و ساز را افزایش میدهد، اما طبق بررسیهای کارشناسی، این سرمایهگذاری در بلندمدت برای مالکان و سازندگان ساختمانها سودآور میشود.
وی گفت: با کاهش مصرف انرژی و بهینهسازی مصرف آب، هزینههای اضافی در طول ۳ تا ۴ سال پس از اجرای طرح جبران میشود.