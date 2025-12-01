به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۲۰ راننده در قالب ۱۰ تیم در ۲۴ مرحله تا هفته نخست ماه دسامبر ۲۰۲۵ به رقابت می‌پردازند و مکس فرشتاپن راننده هلندی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در رقابت‌ها حاضر است. نتایج مسابقه که در ۵۷ دور برگزار شد، به این شرح اعلام شد:

۱- مکس فرشتاپن از هلند - اتومبیل ردبول ۱:۲۴:۳۸:۲۳۱ ساعت

۲- اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن مرسدس ۷:۹۹۵ ثانیه اختلاف

۳- کارلوس ساینس از اسپانیا - ویلیامز مرسدس ۲۲:۶۶۵ ثانیه اختلاف

۴- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن مرسدس ۲۳:۳۱۵ ثانیه اختلاف

...

۶- جرج راسل از انگلیس - مرسدس ۴۸:۵۹۹ ثانیه اختلاف

...

۸- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۵۶:۷۸۵ ثانیه اختلاف

* رده بندی فرمول یک قهرمانی جهان پس از ۲۳ مرحله از ۲۴ مرحله فصل:

الف: رانندگان:

۱- لاندو نوریس از انگلیس ۴۰۸ امتیاز

۲- مکس فرشتاپن از هلند ۳۹۶،

۳- اسکار پیاستری از استرالیا ۳۹۲،

۴- جرج راسل از انگلیس ۳۰۹

ب: تیمی:

۱- مک لارن مرسدس انگلیس ۸۰۰ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۵)

۲- مرسدس آلمان ۴۵۹،

۳- ردبول ریسینگ اتریش ۴۲۶،

۴- فراری ایتالیا ۳۸۲

- تیم مک لارن برای دومین سال پیاپی و دهمین بار در مجموع قهرمان جهان شد.

- در این فصل و در مسابقات چین، میامی، بلژیک، سائوپائولو و قطر دور تعیین خط سرعت نیز برگزار شد و به برترین‌ها امتیاز تعلق گرفت.