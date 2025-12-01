پخش زنده
امروز: -
سابقه اتومبیل رانی فرمول یک جایزه بزرگ قطر، بیست و سومین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در پیست اسپریت در پیست لوسائیل در شهر دوحه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۲۰ راننده در قالب ۱۰ تیم در ۲۴ مرحله تا هفته نخست ماه دسامبر ۲۰۲۵ به رقابت میپردازند و مکس فرشتاپن راننده هلندی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در رقابتها حاضر است. نتایج مسابقه که در ۵۷ دور برگزار شد، به این شرح اعلام شد:
۱- مکس فرشتاپن از هلند - اتومبیل ردبول ۱:۲۴:۳۸:۲۳۱ ساعت
۲- اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن مرسدس ۷:۹۹۵ ثانیه اختلاف
۳- کارلوس ساینس از اسپانیا - ویلیامز مرسدس ۲۲:۶۶۵ ثانیه اختلاف
۴- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن مرسدس ۲۳:۳۱۵ ثانیه اختلاف
...
۶- جرج راسل از انگلیس - مرسدس ۴۸:۵۹۹ ثانیه اختلاف
...
۸- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۵۶:۷۸۵ ثانیه اختلاف
* رده بندی فرمول یک قهرمانی جهان پس از ۲۳ مرحله از ۲۴ مرحله فصل:
الف: رانندگان:
۱- لاندو نوریس از انگلیس ۴۰۸ امتیاز
۲- مکس فرشتاپن از هلند ۳۹۶،
۳- اسکار پیاستری از استرالیا ۳۹۲،
۴- جرج راسل از انگلیس ۳۰۹
ب: تیمی:
۱- مک لارن مرسدس انگلیس ۸۰۰ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۵)
۲- مرسدس آلمان ۴۵۹،
۳- ردبول ریسینگ اتریش ۴۲۶،
۴- فراری ایتالیا ۳۸۲
- تیم مک لارن برای دومین سال پیاپی و دهمین بار در مجموع قهرمان جهان شد.
- در این فصل و در مسابقات چین، میامی، بلژیک، سائوپائولو و قطر دور تعیین خط سرعت نیز برگزار شد و به برترینها امتیاز تعلق گرفت.