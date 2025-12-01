مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان از نشان دار شدن طرح‌های تصفیه‌خانه فاضلاب مسکن مهر و نهضت ملی مسکن رشت و ماسال، و تصفیه خانه فاضلاب آستارا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا غیاثی گفت: برای مشارکت مردم در نظام مالیاتی، طرح نشان دار کردن مالیات برای ۳ طرح شرکت آبفای گیلان شامل تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر و نهضت ملی رشت، تکمیل سامانه تصفیه خانه فاضلاب مسکن ملی ماسال و طرح تصفیه خانه فاضلاب آستارا اجرا شده است و مؤدیان می‌توانند با انتخاب این طرح‌ها، محل مصرف مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند.

مدیرعامل شرکت آبفای گیلان افزود: مشارکت فعالان اقتصادی مودیان و تامین مالی این طرح نشان دار، سبب تسریع در اجرا و ارتقای بهداشت عمومی، کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش رضایت شهروندان می‌شود.