رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اعلام کرد: در راستای اجرای طرحهای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی در سطحی بالغ بر ۶۱ هزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛محمدرضا اصغری در گفتوگو با خبرنگار واحد خبر صدا و سیمای مرکز استان افزود: پیشرفت فیزیکی این طرحها به بیش از ۷۵ درصد رسیده و تاکنون ۳۰ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش به بهرهبرداری رسیده است.
وی تأکید کرد: تلاش میشود مابقی اراضی تحت پوشش نیز تا آغاز فصل کشت بهاره سال آینده آماده بهرهبرداری شود.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، عملیات اجرایی این طرحها در جنوب استان شامل شهرستان پیرانشهر و در شمال استان در شهرستانهای خوی، چایپاره، پلدشت، شوط و ماکو بهطور فعال در حال انجام است.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: اجرای سامانههای نوین آبیاری و توسعه شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، نقشی مؤثر در مدیریت منابع آبی، افزایش بهرهوری و پایداری تولید در بخش کشاورزی دارد و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.