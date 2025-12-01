پخش زنده
امروز: -
در راستای افزایش آمادگی و پیشگیری از یخزدگی معابر در فصل سرما، کیسههای حاوی شن و نمک در نقاط مختلف سطح شهر و بهویژه معابر شیبدار و پرتردد مستقر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛هادی بصاری، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به احتمال بارش برف و افت دمای هوا در هفتههای پیشرو، نیروهای اجرایی سازمان در نواحی ششگانه، اقدام به توزیع و جایگذاری کیسههای شن و نمک در نقاط تعیینشده کردهاند تا در مواقع اضطراری مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.
وی افزود: پلها، دوربرگردانها، ورودی و خروجی زیرگذرها و سطوح شیبدار، نخستین مناطق آسیبپذیر در برابر یخزدگی هستند؛ از اینرو شهروندان در چنین شرایطی بهتر است حتیالمقدور از این مسیرها عبور نکنند و در صورت مشاهده یخزدگی و لغزندگی، با استفاده صحیح از کیسههای نمک و شن، از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری کنند.
بصاری با تأکید بر اینکه این اقدام بخشی از برنامه جامع مدیریت پسماند در شرایط بارشهای زمستانی است، خاطرنشان کرد: نظارت و بازپایش این نقاط بهطور مستمر انجام خواهد شد و تلاش میکنیم با آمادهباش کامل نیروها، زمستانی ایمنتر برای شهروندان فراهم کنیم.