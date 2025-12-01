به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ قدرت اله ابک معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در حاشیه جلسه قرارگاه مسکن گفت متقاضیان نهضت ملی مسکن با واریز به موقع سهم آورده در تامین مالی و پیشرفت و تسریع احداث پروژه کمک کنند تا طبق برنامه زمانبندی صورت گرفته واحد‌های نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاتداری مرکزی گفت در جلسه قرارگاه مسکن گفت پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های تفرش، خمین، محلات و دلیجان در این جلسه بررسی شد و مقرر شد پروژه‌های پیشتاز تا پایان سال تحویل متقاضیان شود.