به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری شهر‌های آسیایی در سال ۲۰۲۵ گفت: این عنوان بر پایه فرهنگ غنی و پیشینه تاریخی ارزشمند شهر شکل گرفته و بیانگر جایگاه ممتاز اصفهان در میان ۱۲۰ شهر آسیایی است که مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کمال حیدری با بیان نقش تاثیر گذار رسانه‌ها در ارتقای شناخت عمومی از این انتخاب افزود: این بازتاب رسانه‌ای می‌تواند اقتصاد شهری را تقویت کند، چراکه اصفهان از مزیت‌های متعدد همچون میراث ملموس و ناملموس، صنایع دستی و ظرفیت گردشگری فرهنگی بهره‌مند است.

وی گفت:انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری شهر‌های آسیایی مسئولیت مدیریت شهری را دوچندان می‌کند و ضرورت دارد موضوعاتی همچون امنیت، ارتباطات بین‌المللی، نگهداری آثار تاریخی و معرفی صحیح شهر با دقت بیشتری پیگیری شود.

حیدری ادامه داد: اتاق بازرگانی نیز در این زمینه همکاری مؤثری داشته و برنامه‌های متعددی برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های تبلیغ و معرفی این عنوان تدوین شد، اما دفاع مقدس ۱۲ روزه بر اجرای برخی برنامه‌های بین‌المللی تأثیر گذاشت.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان افزود: به این منظور اداره گردشگری شهرداری حدود ۵۰ برنامه مختلف شامل گردشگری طبیعی، گردشگری مقاومت، گردشگری هنر و رویداد‌های گردشگری را در نقاط مختلف شهر اجرا کرده است.

وی گفت: یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری در این دوره، تقویت فرهنگ گردشگری و آموزش آداب سفر در میان شهروندان بود تا این عنوان به درستی درک و پذیرفته شود.

حیدری افزود: زیرساخت‌های حمل و نقل نیز اهمیت بسیاری دارد و راه اندازی خط هوایی ویژه برای اصفهان اقدامی اثرگذار بود.

وی گفت: توسعه مترو، تاکسی برقی، اتوبوس برقی و دوچرخه برقی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد تا چهره شهر برای شهروندان و گردشگران مطلوب‌تر شود، چراکه هر نقطه‌ای که به‌درستی نگهداری نشود، موجب نارضایتی گردشگران خواهد شد.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان افزود: کیفیت زیرساخت‌ها نقش مستقیمی در رضایت گردشگران دارد و هر گردشگر راضی می‌تواند مُبلغی برای معرفی شهر باشد، موضوعی که در نهایت به ارتقای جایگاه اصفهان و تقویت اقتصاد شهری منجر می‌شود.

وی ادامه داد: حفاظت از زیبایی‌های شهر، مرمت معابر تاریخی و ارائه خدمات مناسب از ضرورت‌های توسعه گردشگری در اصفهان است.

حیدری گفت: تا پایان این عنوان در دی ماه، رویداد‌های متعددی شامل اصفهان پایتخت کودک، رویداد سالمند، کمدی بین‌الملل و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با خواهرخوانده‌های اصفهان برگزار خواهد شد.

وی افزود: با ورود به سال ۲۰۲۶ این عنوان به شهری دیگر واگذار خواهد شد، اما باید همچنان خود را موظف به حفظ این جایگاه بدانیم تا معرفی اصفهان در آسیا ادامه یابد.