سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جاسک پیش‌بینی کرد: حدود۶۰ هزار تن هندوانه برداشت شود.

برداشت هندوانه در دهستان سورک بخش لیردف و دهستان گابریک بخش مرکزی تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد.

رحمت الله عباسی راونگی گفت: ارقام کشت شده ارگون، یونیژن و بی۳۲ است.

وی افزود: محصول برداشت شده علاوه بر تامین نیاز استان و ارسال به استان‌های تهران، اصفهان و فارس، به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و عراق نیز صادر می‌شود.

سرپرست جهادکشاورزی شهرستان جاسک افزود: این شهرستان یکی از قطب‌های تولید هندوانه پاییزه خارج از فصل و شب یلدا در کشور است.