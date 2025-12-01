پخش زنده
برداشت هندوانه پاییزه از ۲ هزار هکتار زمین کشاورزی شهرستان جاسک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جاسک پیشبینی کرد: حدود۶۰ هزار تن هندوانه برداشت شود.
برداشت هندوانه در دهستان سورک بخش لیردف و دهستان گابریک بخش مرکزی تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد.
رحمت الله عباسی راونگی گفت: ارقام کشت شده ارگون، یونیژن و بی۳۲ است.
وی افزود: محصول برداشت شده علاوه بر تامین نیاز استان و ارسال به استانهای تهران، اصفهان و فارس، به کشورهای حاشیه خلیجفارس و عراق نیز صادر میشود.
سرپرست جهادکشاورزی شهرستان جاسک افزود: این شهرستان یکی از قطبهای تولید هندوانه پاییزه خارج از فصل و شب یلدا در کشور است.