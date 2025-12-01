یک استاد ادبیات درباره ضرورت توجه بیشتر رسانه ملی به زبان فارسی گفت: اگر رسانه ملی می‌خواهد در پاسداشت زبان فارسی پیشگام باشد، قبل از هر چیز باید سیاست‌گذاری‌ها یکپارچه و منسجم داشته و طبق آن پیش رود.

یدالله گودرزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما تأکید کرد که وظیفه تدوین آیین‌نامه‌ها و تصمیمات کلان زبانی در سازمان بر عهده شورای عالی زبان فارسی است.

به گفته گودرزی، سه راهبرد اصلی برای ارتقای زبان فارسی در رسانه ضروری است: اول باید گفتمان زبان و فرهنگ فارسی را در شبکه‌ها زنده کنیم. دوم اینکه گفتار‌های ترویجی و متون ادبی را با رویکردی نو روی آنتن ببریم. سوم هم معرفی زبان فارسی به‌عنوان زبان دانش است؛ چیزی که امروز کمتر به آن پرداخته‌ایم.

او در ادامه به ضرورت ایجاد سامانه‌های تخصصی اشاره کرد و افزود: برنامه‌سازان باید به‌سادگی به آخرین مصوبات و واژه‌گزینی‌ها دسترسی داشته باشند. طراحی سامانه آموزش زبان فارسی برای همکاران هم از ضرورت‌هاست.

گودرزی همکاری با نهاد‌های زبان فارسی را بسیار مهم دانست و گفت: رسانه ملی باید از ظرفیت فرهنگستان و مراکز پژوهشی استفاده کند. حتی لازم است پروژه‌های تحقیقاتی زبان فارسی در حوزه رسانه تعریف و حمایت شود.

او همچنین به ارتقای سطح نویسندگان رسانه اشاره کرد: آزمون تعیین سطح و دوره‌های آموزشی می‌تواند کیفیت متن‌های برنامه‌ها را بالا ببرد. متأسفانه از نویسندگان حرفه‌ای غفلت شده و باید دوباره به کار گرفته شوند.

گودرزی بخش خبر را «خط مقدم رواج واژه‌های درست و نو» توصیف کرد و توضیح داد: اگر خبر واژه‌ای را درست به کار ببرد، در جامعه جا می‌افتد؛ نمونه‌اش واژه “پهپاد” است که ابتدا همین‌طور رایج شد.

او همکاری با زبان‌شناسان، تحلیل لحن برنامه‌ها در شبکه‌های مختلف، و تشکیل بانک اطلاعاتی جامع نویسندگان را از دیگر اقدامات ضروری دانست و افزود: در برخی کشور‌ها مثل آلمان، زبان‌شناسان در طراحی برنامه‌ها نقش مستقیم دارند، ما هم باید به این سمت برویم.

گودرزی درباره تولیدات ادبی و برنامه‌های کوتاه ترویجی نیز گفت: میان‌برنامه‌های هماهنگ و حرفه‌ای می‌تواند علاقه به زبان فارسی را افزایش دهد، چه در شبکه‌های داخلی چه در برون‌مرزی.

او درباره سازوکار تشویق و تنبیه تأکید کرد: اگر قرار است زبان فارسی در رسانه جدی گرفته شود، باید هم تشویق باشد هم تنبیه. از پایه‌گذاری جایزه‌ای به نام “فردوسی” برای بهترین برنامه‌ها گرفته تا رصد خطا‌های زبانی و حتی اعمال تنبیهات آموزشی و مالی. همچنین باید درقبال کاربرد واژه‌های بیگانه سخت‌گیر بود.

این استاد ادبیات معتقد است اجرای این مجموعه راهکار‌ها می‌تواند جایگاه زبان فارسی را در رسانه ملی به‌طور چشمگیر تقویت کند.