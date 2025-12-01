لویه و بویراحمد ، مدیرعامل آبفای استان در جلسه مدیریت بهینه انرژی با اشاره به کمبود منابع آبی در استان گفت: این استان با کاهش ۵۴ درصدی بارندگی در سال زراعی گذشته و افت شدید منابع آب مواجه است و نیاز مبرمی به جبران این کمبود از طریق بارندگی دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

رضا رضایی با اشاره به اینکه استان با هدر رفت ۵۶.۲ درصدی آب، رتبه اول کشور در این زمینه را دارد، افزود: برای مقابله با این مشکل، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

شناسایی ۱۴ هزار انشعاب غیر مجاز در استان

وی از فرسودگی ۳۰ درصدی شبکه انتقال آب، به ویژه در مرکز خبر داد و اضافه کرد: این فرسودگی باعث حوادث مکرری شده که اگر در مرکز استان رفع شود، امکان تمرکز بر دیگر نقاط فراهم خواهد شد.

رضایی با اشاره به شناسایی ۱۴ هزار انشعاب غیرمجاز در استان، افزود: از این تعداد ۵ هزار مورد در سامانه ثبت و در دست رسیدگی است که بخش عمده این انشعابات مربوط به باغات است.

وی در خصوص مصرف غیرمجاز آب آشامیدنی گفت: بیش از ۷۰ درصد مصرف غیرمجاز آب شرب مربوط به افراد دارای جایگاه هستند، ضمن اینکه بیش از ۲ هزار مشترک در استان مصرف غیرمجاز آب دارند.

مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد افزود: برای ۱۰۰ هزار مشترک در استان، نیاز به احداث ۱۰۰ هزار مخزن ذخیره‌سازی آب وجود دارد که تاکنون ۴۲ هزار مترمکعب از آن احداث یا در دست احداث است که با اصلاح شبکه، از هدررفت ۳۱۲ لیتر آب در ثانیه جلوگیری خواهد شد.