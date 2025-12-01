از نیمه آبان ماه تاکنون در دو هزار و پانصد هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان حاجی آباد گندم کاشته شده است.

به گزاش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد: تا ۱۵ بهمن ماه در ده هزار و پانصد هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان حاجی آباد گندم کاشت شود.

شهرستان حاجی آباد بیشترین سطح زیر کشت گندم در استان دارد.

محسن یکتاپور افزود: امسال در سیزده هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان گندم کشت می‌شود.

بیشتر بخوانید: پهلودهی پانزدهمین شناور کالای اساسی در بندرشهید رجایی

وی پیش بینی کرد: ۶۰ هزار تن محصول گندم از زمین‌های کشاورزی استان برداشت شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: ارقام گندم کشت شده در استان چمران ۲، سیروان، مهرگان و خلیل است.

برداشت گندم نیز از اوایل فروردین ماه آغاز می‌شود و تا نیمه خرداد ماه ادامه دارد.