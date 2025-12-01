به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر استان، از اجرای پروژه گسترش فیبر نوری در شهرستان خوی خبر داد و تأکید کرد: این طرح، زیرساخت‌های لازم برای هوشمندسازی شهر و تحقق دولت الکترونیک را فراهم می‌کند.

‌بهمن اسمعیل‌زاده، مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری با شهرداری خوی، در مصاحبه با واحد مرکزی خبر صدا و سیمای استان، جزئیات پروژه توسعه فیبر نوری در این شهرستان را تشریح کرد.

وی با اشاره به پروژه جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری، هدف اصلی این طرح را مهاجرت از شبکه‌های سنتی به زیرساخت‌های نوین ارتباطی عنوان کرد و افزود: ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشتریان از اولویت‌های مهم این پروژه است.

اسمعیل زاده خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه و همکاری شهرداری خوی، زیرساخت‌های لازم برای هوشمندسازی شهر و استقرار دولت الکترونیک در شهرستان فراهم خواهد شد.