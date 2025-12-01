پخش زنده
امروز: -
مسابقات تیراندازی اهداف پروازی با حضور ۶۱ تیرانداز فارسی در شهرستان خرامه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم شهرستان کازرون در بخش تیمی، مقام نخست را کسب کرد، تیم شهید فضلالله میراحمدی مرودشت در جایگاه دوم ایستاد و تیم شهرستان شیراز به مقام سوم رسید.
در بخش انفرادی رده آقایان، محمد یادسار از کازرون مقام اول، محمد عبداللهزاده از کازرون مقام دوم و علیرضا بارگاهی از کازرون مقام سوم را به دست آوردند.
در رده بانوان نیز آناهیتا خانی از باشگاه دراک شیراز مقام اول، فرزانه زارعی از کازرون مقام دوم و سودابه مرادی از اقلید مقام سوم را کسب کردند.
این مسابقات با حضور هشت تیم و با هدف توسعه ورزش اهداف پروازی در استان، ارتقای سطح فنی تیراندازان، ایجاد رقابت سالم میان ورزشکاران و شناسایی استعدادهای جدید در فضایی کوهستانی و زیبا برگزار شد.
داوری این رقابتها بر عهده غلامرضا خوشرو، محمدرضا فیلی و حمید عرفان بود.