مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از تملک ۶ هکتار زمین برای ساخت پایانه و تکمیل بخش‌های مختلف طرح پُل مرزی آستارا برای سهولت تردد کامیون داران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: برای تکمیل پروژه‌های در حال اجرای پُل مرزی آستارا با هدف رفع مشکلات و تسهیل در عبور و مرور کامیون‌داران، ۶ هکتار زمین برای ایجاد پایانه جدید تملک شده و پیمانکاران پروژه در حال انجام کار هستند.

وی با بیان اینکه با افتتاح این پایانه، ظرفیت ورود و خروج کامیون ها در حوزه صادرات و واردات کالا افزایش می یابد، افزود: ساخت پُل غیرهمسطح در تقاطع راه‌آهن از دیگر پروژه‌های در حال اجرا است که تکمیل این طرح‌ها موجب رضایت مردم و توسعه منطقه خواهد شد.