فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری دو گروه عوامل اصلی نزاع دستهجمعی در منطقه حسنآباد فشافویه شهرستان ری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدقاسم طرهانی گفت: با پیگیریهای فنی و اطلاعاتی و پس از شناسایی متهمان، جمعآوری شکایات مردمی و مستندات مربوطه به فیلمهای منتشرشده در فضای مجازی، با دستور قضایی، عملیات دستگیری آغاز شد.
وی ادامه داد: در مرحله نخست، در پنجم آذرماه، ۱۳ نفر از متهمان این پرونده دستگیر و یک نفر از آنان به ضرب گلوله مجروح و زمینگیر شد.
این مقام انتظامی گفت: با کار اطلاعاتی، محل اختفای ۳ تن دیگر از عوامل اصلی پروندههای شهرستان بهارستان شناسایی شد و این افراد در یک عملیات غافلگیرانه سه نفر دیگر از ناحیه پا مجروح و زمینگیر شدند.
سرهنگ محمدقاسم طرهانی افزود: از متهمان این پرونده، مقادیر قابل توجهی سلاح سرد و نیز ۲ قبضه سلاح گرم شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.