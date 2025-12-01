به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدقاسم طرهانی گفت: با پی‌گیری‌های فنی و اطلاعاتی و پس از شناسایی متهمان، جمع‌آوری شکایات مردمی و مستندات مربوطه به فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی، با دستور قضایی، عملیات دستگیری آغاز شد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست، در پنجم آذرماه، ۱۳ نفر از متهمان این پرونده دستگیر و یک نفر از آنان به ضرب گلوله مجروح و زمین‌گیر شد.

این مقام انتظامی گفت: با کار اطلاعاتی، محل اختفای ۳ تن دیگر از عوامل اصلی پرونده‌های شهرستان بهارستان شناسایی شد و این افراد در یک عملیات غافلگیرانه سه نفر دیگر از ناحیه پا مجروح و زمین‌گیر شدند.

سرهنگ محمدقاسم طرهانی افزود: از متهمان این پرونده، مقادیر قابل توجهی سلاح سرد و نیز ۲ قبضه سلاح گرم شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.