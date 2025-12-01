پخش زنده
مدارس پیش دبستانی ، ابتدایی و متوسطه اول شهرستان های بهمئی و گچساران و پیش دبستانی و ابتدایی کهگیلویه، ، لنده و چرام فردا تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، عیسی شهامت معاون عمرانی استاندار در نشست مدیریت بحران با موضوع آلودگی هوای استان جزئیات تعطیلی مدارس در برخی مناطق استان را اعلام کرد.
شهامت گفت: در جلسهای که روز چهارشنبه با حضور مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می شود، مقرر شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی از طریق صدا و سیما در خصوص وضعیت بیماری آنفلوانزا و ضرورت رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی اطلاعرسانی گستردهای انجام دهد.
وی با اشاره به حساسیت موضوع تعطیلی مدارس، افزود: تصمیمگیری در این خصوص به دلیل تبعات آموزشی، حقوقی و اداری گسترده، باید با دقت و بر اساس معیارهای مصوب انجام و از هرگونه اقدام خارج از چارچوب جلوگیری خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: به دلیل تشدید آلودگی هوا، تمامی مدارس پیشدبستانی، ابتدایی و متوسطه اول «راهنمایی» در شهرستانهای باشت، گچساران و بهمئی تعطیل خواهند بود.
وی ادامه داد: در شهرستانهای کهگیلویه، لنده و چرام نیز تنها مدارس پیشدبستانی و ابتدایی در روز سهشنبه یازدهم آذرماه تعطیل هستند.
شهامت با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط جوی، اضافه کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی و با توجه به بارندگیهای پیشِرو، انتظار میرود شاخص آلودگی هوا در شهرستانهای استان کاهش یابد و شرایط به حالت عادی بازگردد.