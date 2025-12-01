صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس ملی از سوی مظفرالدین شاه قاجار، تغییر بزرگ نظام سیاسی ایران را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پس از دوران فرمان مشروطه، در دوران پهلوی اول تلاش برای اعمال نفوذ حاکمیت در مجلس آغاز شد، البته در این برهه زمانی به ظاهر مجلس حفظ، اما خواست مردم تامین نشد.

با تبعید رضاخان در سال ۱۳۲۰، مجلس برای مدت کوتاهی مستقل شد، و نتیجه آن ملی شدن صنعت نفت بود.

با کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق، فقط پوسته‌ای از مجلس باقی ماند و جدایی استان بحرین سیاه‌ترین دوران مجلس پهلوی دوم شد.

در بهمن ۱۳۵۷ با تغییر مسیر تاریخ، مجلس هم به سمت مردم حرکت کردو رأی تاریخی نمایندگان در خرداد ۱۳۶۰ یکی از حساس‌ترین دوران مجلس شورای اسلامی بود.

نقطه قوت مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سهم مردم از تشکیل مجلس است.