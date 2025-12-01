تعداد بستری‌شدگان به علت آنفلوانزا در مراکز درمانی استان نسبت به هفته گذشته یک و نیم برابر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسلم شریفی در نشست مدیریت بحران استان گفت: تعداد بستری‌شدگان به علت آنفلوانزا در مراکز درمانی استان نسبت به هفته گذشته تغییر داشته و از ۵۸ نفر بستری به ۹۴ نفر رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: در سطح مراکز سرپایی، مراجعات بیماران مبتلا به آنفلوانزا افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند طی هفته آینده ادامه داشته باشد و استان وارد پیک بیماری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم با اشاره به آمار ابتلای ۲۹.۷ درصدی مردم استان به آنفلوانزا، گفت: این میزان بیماران در مقایسه با هفته گذشته ۱.۵ برابر افزایش داشته است.