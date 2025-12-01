به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ نقی مهر با اشاره به افزایش سوءاستفاده سودجویان از نیاز شهروندان برای خرید حواله خودرو گفت: این افراد با ارسال پیام‌هایی حاوی لینک جعلی یا بدافزار، کاربران را به نصب برنامه‌های مخرب ترغیب کرده و اقدام به سرقت اطلاعات و خالی‌کردن حساب بانکی آنان می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان افزود: به هیچ عنوان نباید برنامه‌ها یا اپلیکیشن‌ها را از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی و لینک‌های ناشناس، با هر عنوانی نصب کرد؛ زیرا مهم‌ترین ابزار نفوذ مجرمان سایبری همین فایل‌های آلوده است.

رئیس پلیس فتا گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش کنند تا از بروز خسارات مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.