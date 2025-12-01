پخش زنده
عملیات اجرای آسفالت مسیر اصلی روستای چاه ملک با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خور و بیابانک گفت: در این طرح ۱۷ هزار متر مربع از سطح معابر روستا با اعتبار چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آسفالت میشود.
علی ایزدی افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در تسهیل رفتوآمد و توسعه خدمات عمرانی در روستاها خواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت نوسازی و بهسازی شبکه معابر روستایی ادامه داد: با توجه به فرسودگی بخشی از مسیرهای روستا، اجرای روکش آسفالت جدید کمک میکند تا مشکلات تردد به طور محسوسی کاهش یابد.