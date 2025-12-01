به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خور و بیابانک گفت: در این طرح ۱۷ هزار متر مربع از سطح معابر روستا با اعتبار چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آسفالت می‌شود.

علی ایزدی افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد و توسعه خدمات عمرانی در روستا‌ها خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی و بهسازی شبکه معابر روستایی ادامه داد: با توجه به فرسودگی بخشی از مسیر‌های روستا، اجرای روکش آسفالت جدید کمک می‌کند تا مشکلات تردد به طور محسوسی کاهش یابد.