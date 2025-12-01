فرماندار شهرستان ماکو گفت: ۲۳ کیلومتر از مسیرهای روستایی این شهرستان آسفالت و ۱۰ روستا از نعمت راه استاندارد برخوردار شدند که نتیجه آن، بهره‌مندی مستقیم بیش از ۵۰۰ خانوار از این مزایای این اقدام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهلا تاج‌فر روز دوشنبه در بازدید میدانی از پروژه آسفالت راه‌های روستایی ماکو، نقش زیرساخت‌های استاندارد در ارتقای کیفیت زندگی روستایی را مهم بیان کرد و افزود: این موضوع به کاهش مهاجرت در بین روستاییان کمک شایسته‌ای می‌کند.

وی ادامه داد: این پروژه با اعتباری بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال در حال اجراست و با تکمیل آن، دسترسی اهالی منطقه به مسیرهای ایمن‌تر و سریع‌تر فراهم می‌شود.

فرماندار ماکو به اهتمام دولت برای توسعه راه‌های روستایی اشاره و اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال در حوزه راه‌های روستایی این شهرستان هزینه شده‌ که بیانگر توجه دولت به رفاه و توسعه در این مناطق است.

وی با اشاره به اقدامات تکمیلی راهداری افزود: به همت اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان، نصب نیوجرسی در محورهای اصلی با اعتباری نزدیک به ۶۰ میلیارد ریال انجام شد که نقشی مؤثری در افزایش ایمنی، کاهش حوادث و روان‌سازی تردد دارد.

تاج‌فر توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌ها را عاملی مهم در تثبیت جمعیت روستایی بیان و تصریح کرد: ارائه خدمات مطلوب، ایجاد دسترسی ایمن و رعایت عدالت فضایی، از مولفه‌های اساسی پویایی اقتصادی و ماندگاری جمعیت در روستاهاست