پروژه تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن سنندج به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، طرحی که نقش مهمی در کاهش ترافیک در مسیر گردشگری کمربندی آبیدر و محورهای منتهی به آن دارد.
استاندار کردستان در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن سنندج گفت: تکمیل پروژههای مهم شهری با جدیت دنبال میشود.
لهونی با بیان اینکه این پروژه نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی، روانسازی عبور و مرور و اتصال محورهای اصلی دارد از همراهی و همکاری مدیران شهری و شورای اسلامی در اتمام آن قدردانی کرد.
شهردار سنندج هم اظهار داشت تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن به منظور رفع گرههای ترافیکی شهر سنندج طراحی شده است.
رشیدی افزود: در این پروژه تلاش شده است تا المانهای فرهنگی مرتبط با هویت شهر سنندج در طراحیها لحاظ شود.
انور رشیدی افزود: این پروژه از ویژگیهای فنی منحصر بفردی از جمله استفاده از سازههای پیشساخته که برای اولین بار در استان کردستان در این پروژه به کار رفته، برخوردار است.
وی افزود: پروژه تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن به کاهش بار ترافیکی در مسیرهای اصلی شهر بهویژه در مسیرهایی، چون بلوار پاسداران و میدان آزادی که روزانه شاهد تردد زیادی هستند کمک خواهد کرد و افتتاح آن منجر به کاهش ترافیک و روانتر شدن جریان عبور و مرور خواهد شد.
پروژه زیرگذر و روگذر تکیه و چمن سنندج به طول ۳۴۰ متر و مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع برای میدان طراحی شده و شامل رمپهای ۱۲۰ متری برای دسترسی از مسیر چمن به میدان حجاب و همچنین دسترسی به تکیه و چمن از سمت پارک کودک است.