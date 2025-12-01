پخش زنده
بررسی هاو ارزیابیها انتخابات سالهای گذشته در نشست ستاد هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای استان اصفهان تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در حاشیه این نشست گفت: این بررسیها تقویت نقاط قوت انتخابات سالهای گذشته را در انتخابات پیش رو به همراه خواهد داشت.
ایوب درویشی با بیان اینکه ماهیت برگزاری انتخابات شورا مردمی است، افزود: فرمانداران از ۲۸ آذر تا ۲ دی موظف هستند هیئت اجرایی را تشکیل دهند و در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای هیئت معتمدان، فرصت پنج روزه ایی دیگری به فرمانداران برای تشکیل این هیئت داده میشود.
وی با اشاره به تشکیل میز مشارکت در اصفهان با هدف تحقق افزایش مشارکت مردم ادامه داد: تقویم میز مشارکت مطابق با تقویم برگزاری انتخابات پیش میرود و در این میز مشارکت از همه دستگاههای اجرایی پر مخاطب، صاحب نظران، استادان، نخبگان، معتمدان محلی، خیران همچنین نمایندگان احزاب و تشکلها و دیگر گروههای مختلف که با مردم در ارتباط هستند خواستهایم علاوه بر اطلاع رسانی ماهیت و نحوه برگزاری، اهمیت مشارکت از داوطلبی تا رأی دهی را برای مردم تبیین کنند.
مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم بر لزوم آمادهسازی زیرساختها برای رقابتی جدی، پویا، سالم و با حداکثر مشارکت تأکید کرد و گفت: شوراها تضمینکننده امنیت ملی و ابزار اصلی برای مهار سیل مهاجرت و اصلاح الگوی توسعه نامتوازن هستند.
هم اکنون در استان اصفهان،۵۹۱ نفر عضو شورای اسلامی در۱۱۴ شهر و سه هزارو ۱۰۹ نفر هم عضور شورا در ۹۵۹ روستا هستند.
هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.