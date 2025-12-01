به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اعلام کرد: هزینه نقشه‌برداری اسناد مالکیت دفترچه‌ای برای تبدیل به سند تک‌برگ ه در بازه زمانی هفته بسیج تا هفته مقاومت در سراسر استان کرمان رایگان انجام می‌شود.

سیدمهدی هاشمی افزود: این طرح برای تسهیل خدمات ثبتی، حمایت از مردم و اجرای کامل قانون جامع حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اجرا شده و بسیاری از شهروندان به‌ علت هزینه‌های نقشه‌برداری یا ناآگاهی از مزایای سند تک‌برگ، در تعویض سند خود تأخیر داشتند.

وی ادامه داد: اسناد دفترچه‌ای طبق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار فاقد اعتبار بوده و هیچ‌گونه خدماتی به آنها ارائه نمی‌شود و سند تک‌برگ علاوه بر امنیت بالا، یکپارچگی اطلاعات و قابلیت استفاده در همه خدمات الکترونیک، امکان جعل و تعارضات ملکی را به حداقل می‌رساند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به آمادگی کامل واحد‌های ثبتی در سراسر استان برای تبدیل باقیمانده اسناد دفترچه‌ای، ادامه داد:سالگرد شهادت سردار دل‌ها، عملیات نقشه‌برداری اسناد دفترچه‌ای رایگان است و از مالکان تنها ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان بابت حقوق دولتی دریافت می‌شود.

رئیس کانون بسیج حقوقدانان شهید لاجوردی، هم این طرح را اقدامی جهادی در امتداد روحیه بسیجی دانست و تصریح کرد: مردم از این فرصت محدود استفاده کرده و برای تعیین تکلیف اسناد قدیمی خود هرچه سریع‌تر اقدام کنند تا شاهد کاهش دعاوی ملکی، امنیت معاملات و تثبیت مالکیت‌ها در سراسر استان باشیم.