فردا فعالیت دانشگاه‌ها و مدارس فارس در همه مقاطع به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها و پایین بودن کیفیت هوا به صورت غیر حضوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا انصاری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها و پایین بودن کیفیت هوا ، فردا فعالیت مدارس فارس در همه مقاطع به صورت غیر حضوری خواهد بود .

توجه به اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست در خصوص پایین بودن کیفیت هوا برای گروه‌های حساس و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران و موافقت استاندار فارس فعالیت دانشگاه‌ها و مدارس فردا سه‌شنبه یازدهم آذرماه به صورت مجازی خواهد بود.

فعالیت آموزشی در همه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود و بانوان شاغل دارای فرزند محصل دیپلم و پایین‌تر و خردسال در دستگاه‌های اجرای استان اعم از موسسات عمومی دولتی و نهاد‌های عمومی و غیر دولتی و شرکت‌های دولتی بانک‌ها شرکت‌های بیمه‌ای با موافقت بالاترین مقام مسئول به صورت دورکار فعالیت خواهد داشت.

علیرضا انصاری افزود: مادران دارای فرزند محصل، با موافقت بالاترین مقام مربوطه، دورکار هستند.