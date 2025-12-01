شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
کد خبر:
۵۶۴۲۵۵۳
تاریخ انتشار:
۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۲
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
با هدف درآمد زایی و رفع ناترازی انرژی؛
کلنگزنی نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در دهکده اقتصادی مقاومتی یاسوج
ساخت نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در دهکده اقتصادی مقاومتی سپاه در یاسوج آغاز شد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55579111"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5642553/55579111?width=600&height=350"></script></div>
منبع:
خبرگزاری صدا و سیما
