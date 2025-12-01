پخش زنده
عملیات روکش آسفالت محور مهاباد به سردشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان مهاباد گفت: عملیات روکش آسفالت محور مهاباد به سردشت به طول ۱۲ کیلومتر و با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.
رحمت نویدی نیا افزود: برای افزایش ایمنی این جاده، این روزها عملیات بهسازی و روکش آسفالت آن آغاز شده است.
نویدی نیا اظهارکرد: پیش از این ۲۴ کیلومتر از محور مهاباد به ارومیه با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان نیز بهسازی و آسفالت شده بود.
وی گفت: این دومین محور ارتباطی مهاباد است که امسال بهسازی و آسفالت میشود.
نویدی نیا اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۹ کیلومتر از محورهای ارتباطی شهرستان مهاباد بهسازی و آسفالت شده است.