مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان گفت: با مهار آتش سوزی جنگل توسکستان تلاش نیرو های منابع طبیعی برای اطفاءآتش ادامه دارد.
علی اصغر نیکویی افزود:بالگرد تا کنون با سه سورتی پرواز عملیات آب پاشی را انجام داده است اما به علت سخت گذر بودن وشیب منطقه نیرو های منابع طبیعی همچنان مشغول اطفاء حریق هستند.
وی گفت: نیروهای حاضر در منطقه در حال اطفاء حریق هستند و عملیات اطفاء زمینی با استفاده از تجهیزات انفرادی و کمک نیروهای پشتیبانی ادامه دارد.
ظهر امروز حریق در محدوده باغشاه توسکستان آغاز شد .