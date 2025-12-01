آتشسوزی در جنگلهای سیکا مهار شد
آتشسوزی صبح امروز در جنگلهای منطقه سیکا با واکنش سریع نیروهای محلی و امدادی و همراهی مردم مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
آتشسوزی صبح امروز در جنگلهای منطقه سیکا در شهرستان نکا، با هوشیاری نیروهای محلی و تلاش سریع دستگاههای امدادی مهار شد و از تبدیل شدن به فاجعهای بزرگ جلوگیری کرد.
کمیل اسدی، بخشدار هزارجریب، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: این حریق حوالی ساعت ۱۰ صبح در محدوده روستای سیما آغاز شد و دود غلیظ بخشهایی از منطقه را فرا گرفت.
وی با اشاره به اقدام سریع نیروها افزود: حدود سه هکتار از عرصه جنگلی که عمدتاً شامل برگهای خشک بود، دچار حریق شد که با ورود بهموقع نیروها از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.
بخشدار هزارجریب تصریح کرد: هماکنون نیروهای جنگلبانی، محیطزیست، نیروهای بومی و دهیاران به صورت آمادهباش در محل حضور دارند تا در صورت شعلهور شدن دوباره آتش، عملیات اطفا را ادامه دهند.
اسدی از تمامی نیروهای منابع طبیعی، امدادگران هلالاحمر، محیطزیست، بسیجیان، دهیاران و اهالی منطقه برای حضور بهموقع و تلاش مؤثر در مهار این آتشسوزی قدردانی کرد.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتشسوزی در مناطق جنگلی، مراتب را سریعاً به شماره تلفنهای ۱۵۰۴ (منابع طبیعی) و ۱۵۴۰ (محیط زیست) گزارش دهند.