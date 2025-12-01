به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری دو شهروند و تیراندازی با اسلحه گرم در یکی از محله‌های شهر بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری ۱۳ عباسیه با تحقیقات خود و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

زراعتیان با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلاف شخصی اعلام کرد، گفت: در بازرسی از منزل متهم سلاح کمری که در تیراندازی مورد استفاده قرار گرفته بود ، کشف و به همراه فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.