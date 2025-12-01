پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی بر لزوم کنترل مصرف گاز در مساجد، پرهیز از اسراف و جایگزینی تجهیزات گرمایشی فرسوده با وسایل کممصرف تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی به همراه هیات همراه با حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی امام جمعه ارومیه و نماینده ولیفقیه در استان، دیدار کرده و بر لزوم کنترل مصرف گاز در مساجد، پرهیز از اسراف و جایگزینی تجهیزات گرمایشی فرسوده با وسایل کممصرف تأکید شد.
شیخی در این دیدار با اعلام اینکه بخش قابلتوجهی از مساجد استان همچنان با تجهیزات قدیمی گرمایش میشوند، خاطرنشان کرد: مصرف بیرویه انرژی در این اماکن نهتنها هزینههای جاری آنها را افزایش میدهد، بلکه در مقیاس استانی نیز منجر به اتلاف منابع ملی میشود.
وی از نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی خواست تا با ارائه تذکرات لازم به هیات امنای مساجد، اجرای جدیتر سیاستهای مصرف بهینه در این اماکن مورد توجه قرار گیرد.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان، برخی مساجد در ساعات کمتردد نیز وسایل گرمایشی را بدون مدیریت روشن نگه میدارند و این موضوع در فصلهای سرد به شکلگیری فشار غیرضروری بر شبکه گازرسانی منجر میشود.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی همچنین از آغاز طرح جایگزینی بخاریهای فرسوده مساجد خبر داد و گفت: شرکت گاز قصد دارد در قالب یک برنامه زمانبندی شده، وسایل گرمایشی قدیمی را با بخاریهای راندمان بالا و استاندارد جایگزین کند.
شیخی با تأکید بر اینکه این اقدام، علاوه بر کاهش هزینهها، به مدیریت مصرف و ارتقای ایمنی کمک خواهد کرد، افزود: اجرای این طرح نیازمند همکاری مستقیم هیات امنای مساجد و هماهنگی با ادارات اوقاف و مدیریتهای منطقهای است.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی نیز در این دیدار مصرف بهینه و پرهیز از اسراف را یک وظیفه قطعی شرعی و قانونی دانست و گفت: توجه به منابع عمومی، پاسداشت نعمت الهی و رعایت حقالناس است.
نماینده ولیفقیه در استان تأکید کرد: مساجد باید در زمینه الگو بودن برای جامعه پیشگام بوده و استفاده درست از انرژی را بهعنوان یک رفتار فرهنگی و دینی در میان مردم ترویج کنند.
وی با اعلام حمایت کامل از برنامههای اصلاح الگوی مصرف شرکت گاز استان، خواستار همکاری کامل هیات امنای مساجد در اجرای این طرحها شد و گفت: مدیریت مصرف انرژی باید در کنار فعالیتهای عبادی و اجتماعی مساجد به یک وظیفه دائمی تبدیل شود.