پخش زنده
امروز: -
کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی امروز تشکیل جلسه داد و تصمیماتی را در خصوص فعالیت مدارس و ادارات در روز سه شنبه مصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی معاون هماهنگی اموز عمرانی استاندار مصوبات جلسه کارگروه را به شرح ذیل اعلام کرد:
مقرر شد فردا سه شنبه، در شهرستانهای بناب، آذرشهر، عجب شیر و اسکو مراکز پیش دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار شوند.
فعالیت دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.
ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.
مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد.
همچنین در روز سه شنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه میشود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تکسرنشین استفاده نکنند.
به مردم شریف استان توصیه میشود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.