به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، عصر امروز مراسم سومین روز درگذشت استاد ناصر مسعودی در تالار مرکزی رشت با حضور هنردوستان و مسوولان برگزار شد.

ناصر مسعودی خواننده پیشکسوت موسیقی نواحی گیلان پس از چند ماه بیماری و بر اثر کهولت سن ۶ آذر دار فانی راوداع گفت .

مرحوم ناصر مسعودی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با خواندن تیتراژ سریال «کوچک جنگلی» در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ وارد فصل تاز‌های از فعالیت‌های موسیقایی شد. این در حالی بود که او از نخستین چهره‌های موسیقی مقیم ایران بود که پس از انقلاب در خارج از کشور کنسرت‌هایی برگزار کرد.

وی پس از آن تا دهه ۹۰ چند آلبوم ماندگار منتشر کرد که آلبوم «حالا چرا»، با همکاری مسعود لاهیجی و مجید درخشانی، در جشنواره «موسیقی ما» جایزه بهترین آلبوم موسیقی سنتی سال را گرفت.