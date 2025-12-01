پخش زنده
امروز: -
ستار هاشمی در سفر کرمان مجموعهای گسترده از طرحهای توسعهای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را افتتاح میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این سفر ۳۴۷ طرح با اعتباری بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال در بخشهای مختلف از جمله توسعه فیبر نوری روستایی، تقویت ارتباطات همراه در شهر و روستا، نصب و ارتقاء صدها ایستگاه تلفن همراه و همچنین راهاندازی سایتهای ۵G در کرمان اجرا میشود
این اقدامات با هدف گسترش پوشش ارتباطی، بهبود کیفیت اینترنت و توسعه زیرساختهای ارتباطی در سراسر استان صورت میگیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود به کرمان با حضور در گلزار شهدای این شهر، یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای کرمان را گرامی داشت.
هاشمی همچنین بر مزار شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای حمله تروریستی ۱۳ دی ۱۴۰۲ کرمان حضور پیدا کرد.