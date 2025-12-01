عملیات هرس درختان خیابان کاشانی ارومیه توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه آغاز شد. این اقدام در چارچوب برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای به‌منظور ساماندهی فضای سبز و ارتقای ایمنی معابر انجام می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بر اساس اعلام این سازمان، هرس درختان با هدف حذف شاخه‌های خشک و خطرآفرین، کاهش احتمال سقوط درختان در شرایط نامساعد جوی و افزایش طول عمر آنها صورت می‌پذیرد. این عملیات بخشی از برنامه هرس زمستانه سالانه و در راستای آماده‌سازی شهر برای فصل سرما است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با تأکید بر اینکه حفظ و نگهداری پوشش سبز شهری از اولویت‌های این سازمان است، اعلام کرد: عملیات هرس با رعایت کامل اصول فنی و زیر نظر کارشناسان انجام می‌شود تا ضمن جلوگیری از هرگونه آسیب به درختان، به زیبایی منظر شهری و تأمین ایمنی سامانه‌های برف‌روبی، تردد عابران پیاده و وسایل نقلیه کمک شود.