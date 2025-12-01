پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم گفت:درپی اطلاع از حمله قریبالوقوع به تأسیسات هستهای فردو مانوری با همین محوریت سال گذشته در مراکز هستهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در جلسه شورای اسلامی شهر با تشریح وضعیت ایمنی و تابآوری شهر قم، بر لزوم ارتقای تجهیزات، زیرساختها و فرهنگ مدیریت بحران تأکید کرد و خواستار تشکیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل در شهرداری شد.
متقیان افزود: با وجود اقدامات انجام شده در سازمان آتشنشانی، هنوز فاصله قابل توجهی با استانداردهای ایمنی در برابر تهدیدات پرتویی و آتشسوزی داریم.
وی گفت: با روند بلندمرتبهسازی شهر، تجهیزات موجود با نیازهای جدید تطبیق نیافته و این امر نیازمند توجه فوری است.
وی همچنین به اجرای ناقص مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و افزود: برای تطبیق کامل مقررات و ایجاد دسترسیهای امن در زمان بحران، توجه ویژه کمیته پدافند غیرعامل در شهرداری ضروری است و تدوین طرح جامع مدیریت بحران و آموزش صحیح شهروندان، کلید جلوگیری از خسارات جانی و مالی در شرایط اضطراری است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به اهمیت فرهنگ مدیریت بحران گفت: فرهنگسازی و آموزش شهروندان باید همزمان با توسعه زیرساختهای فنی انجام شود تا تابآوری شهر افزایش یابد و مردم در بحرانها آرامش خود را حفظ کنند.
وی خواستار تخصیص بودجه مناسب برای اجرای مصوبات کمیته پدافند غیرعامل شد و تصریح کرد: نظارت دقیق بر اجرای مصوبات و همکاری بینبخشی، از الزامات ایجاد شهری مقاوم و ایمن است.
متقیان با اشاره به ضرورت آمادهسازی پناهگاهها افزود: بازسازی پناهگاهها و آموزش مردم برای دسترسی به آنها در مواقع بحران، باید در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان در هر شرایط اضطراری آماده باشند.
وی همچنین بر ساماندهی اراضی شهری و دور کردن کاربریهای خطرآفرین از فضاهای مسکونی تأکید کرد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به پیشرفتهای پنج سال اخیر در حوزه امنیت شهری افزود: تغییرات محسوس در وضعیت شهر مرهون تلاشهای شورای شهر، شهرداران گذشته و مدیران استانی بوده است.