در حال حاضر اساتید بزرگی همچون فتوحی، یاحقی (استاد تمام) و ساکت از گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشکده، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند که افتخار بی نظیری برای این مجموعه دانشگاهی در میان سیار دانشگاه‌های کشور محسوب می‌شوند.

محمد رضا شفیعی کدکنی در قالب یک پیام تصویری به این آیین گفت: دانشکده ادبیات مشهد از قدیمی‌ترین دانشکده‌های ادبیات فارسی در ایران است و این مجموعه زمانی تاسیس شد که فقط دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات داشت.

به گفته وی، دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی از آن جهت حایز اهمیت است که اغلب اساتید آن افراد برجسته‌ای بودند و هستند که از مفاخر فرهنگی و ملی ما به حساب می‌آیند .

این استاد زبان فارسی اظهار کرد: علی اکبر فیاض، احمد علی رجایی بخارایی، غلامحسین یوسفی و جلال متینی و بسیاری از اساتید دیگر از جمله اساتید برجسته دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی بوده‌اند که دکتر فیاض دستکم ۱۰ زبان اروپایی را در حد کمال می‌دانست و برای کل جهان اسلام ممتاز بود.

دکتر محمد جعفر یاحقی، دیگر استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمان نیز در این آیین گفت: تاسیس دانشکده ادبیات در سال ۱۳۳۴ در حقیقت همزمان با تاسیس دانشکده الهیات بود و پس از آن در حقیقت هفتاد سال قبل در این روز‌های آذرماه شاهد تولد دانشگاه مشهد بودیم.

محمد جعفر یاحقی افزود: دکتر فیاض که بنیان گذار دانشکده ادبیات است، در حقیقت می‌توان او را بنیان گذار دانشگاه مشهد دانست و استاد بزرگی همچون دکتر شفیعی کدکنی ۷۰ درصد شخصیت علمی اش را مدیون دانشگاه مشهد است.

این استاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: فیاض در کنار بنیان گذاری این دانشکده، بنیان زبان عربی را نیز در دانشگاه گذاشت و سید احمد خراسانی را برای تدریس زبان عربی به دانشکده ادبیات آورد که بنیان گذار گروه عربی بود.

به گفته وی، فیاض به گونه‌ای گروه ادبیات فارسی را بنیان نهاد که دارای اثرات و ثمره‌های فراملی و فراکشوری بوده است و باید این جایگاه توسط نسل جدید دانشجویان و اساتید ادامه یابد.

این استاد برجسته زبان فارسی به شخصیت برجسته دکتر غلامحسین یوسفی اشاره کرد و گفت: یوسفی زمام دار ادبیات خراسان بود، او یک قطب ادبی بود و در آن سال‌ها همه در حوزه ادبیات فارسی و ادبیات خراسان به او مراجعه می‌کردند.

یاحقی افزود: یوسفی علاوه بر اینکه مجله دانشکده ادبیات را منتشر کرد، جدیدترین کتاب‌ها را از اقصی نقاط جهان به این دانشکده می‌آورد و علاوه بر آن بزرگان ادبیات از کشور‌های دیگر را به این دانشگاه آورد.