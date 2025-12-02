توقیف ۲۱ خودروی شوتی در طرح ویژه پلیس کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ دستگاه خودروی دارای شکایت قضائی در جاده یاسوج-شیراز شناسایی و به پارکینگ منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده پلیس راه استان از اجرای موفق طرح برخورد با خودروهای مخاطرهآمیز و دارای پرونده قضائی در جاده یاسوج–شیراز خبر داد و گفت: ۲۱ دستگاه خودروی متخلف که با سرعت غیرمجاز و رفتارهای پرخطر موجب تهدید امنیت جادهها بودند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.
سرهنگ حسن دانایار با تأکید بر اینکه حضور و برخورد قاطع پلیس در محورهای مواصلاتی ادامهدار است، افزود: هدف اصلی پلیس، ایجاد آرامش، افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات جادهای است و با هرگونه رفتار پرخطر بدون هیچگونه اغماضی برخورد میکنیم.
وی از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و گزارش موارد مشکوک، پلیس را در تأمین امنیت جادهها یاری کنند.