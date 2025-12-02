۲۱ دستگاه خودروی دارای شکایت قضائی در جاده یاسوج-شیراز شناسایی و به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده پلیس راه استان از اجرای موفق طرح برخورد با خودروهای مخاطره‌آمیز و دارای پرونده قضائی در جاده یاسوج–شیراز خبر داد و گفت: ۲۱ دستگاه خودروی متخلف که با سرعت‌ غیرمجاز و رفتارهای پرخطر موجب تهدید امنیت جاده‌ها بودند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ حسن دانایار با تأکید بر اینکه حضور و برخورد قاطع پلیس در محورهای مواصلاتی ادامه‌دار است، افزود: هدف اصلی پلیس، ایجاد آرامش، افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات جاده‌ای است و با هرگونه رفتار پرخطر بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد می‌کنیم.