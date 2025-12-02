مدیر جهاد کشاورزی مشهد دیشب در جلسه شورای شهرستان مشهد گفت: امسال از مزارع آبی این شهرستان ۶۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان توسط سیلو‌های دولتی خریداری شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

ابوالفضل عباس‌پور افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون دامداران شهرستان مشهد از طریق سامانه بازارگاه ۸۴ هزار و ۱۱۲ تن جو، ۲۰۳ هزار و ۲۰۰ تن ذرت و ۹۱ هزار و ۵۹۱ تن سویا خرید انجام داده‌اند.

وی گفت: سه هزار و ۶۳ تن سبوس و چهار هزار و ۵۵۹ تن جو بین دامداران و تعاونی‌ها نیز از ابتدای امسال توزیع شد.

عباس‌پور بیان کرد: پایداری واحد‌های کوچک کشاورزی و دامداری در شهرستان مشهد کم است، زیرا این واحد‌های کوچک در شرایط سخت وناتوانی تامین نهاده دامی، سریع دام خود را می‌فروشند.

وی افزود: در کل کشور دامداری‌ها به سمت دامداری‌های بزرگ رفته و ما می‌خواهیم که دامداران کوچک روستایی، در مجموعه بیشتر پایداری نشان بدهند.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: به منظور تامین علوفه کشاورزان به ویژه کشاورزان بخش مرکزی، در دو نوبت ذرت و بذر زودرس در اختیارآنها قرارگرفته است و تاکنون سه هزار و ۶۰۰ هکتار ذرت علوفه‌ای کاشته شده است.

عباسپور با بیان این که در حوزه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به خوبی عمل نکرده‌ایم، گفت: هم اینک ۱۵۰ هکتار کشت‌های گلخانه‌ای در شهرستان مشهد داریم که پیشنهاد شده است که تسهیلات بلاعوض به حوزه گلخانه‌ها اختصاص دهیم.