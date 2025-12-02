پخش زنده
مدیر مطالعات شرکت آب منطقهای گلستان از کاهش چشمگیر بارش و افت ذخایر آبی در استان گلستان در آبانماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالرضا کابلی گفت: بر اساس آخرین پایشهای منابع آب، استان گلستان در آبانماه سال ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجه بارشها، افت جریان رودخانهها و کاهش ذخایر آبخوانها و سدهای مخزنی مواجه شده است؛ وضعیتی که بیانگر تداوم تنش آبی و ضرورت مدیریت مصرف در سطح استان است.
او افزود:گزارشها نشان میدهد، میزان بارش تجمعی استان طی بازه زمانی مهر تا پایان آبان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸.۴ درصد کاهش داشته وهمین میزان کاهش نیز در مقایسه با دوره درازمدت ثبت شده است.
وی افزود: بر پایه اطلاعات ایستگاههای آبسنجی، جریان رودخانهها در مدت مهر تا آبان نسبت به دوره شاخص ۵۴ ساله در تمامی حوضههای آبریز استان با کاهش محسوس همراه بوده است؛ بهطوری که حوضه قرهسو ۶۶.۷ درصد، حوضه گرگانرود ۸۰.۶ درصد، حوضه خلیج گرگان ۵۷.۸ درصد و حوضه اترک ۱۰۰ درصد کاهش را تجربه کردهاند.
کابلی تصریح کرد: در بخش منابع آب زیرزمینی نیز وضعیت کاهشیافته ذخایر قابل مشاهده است. بر این اساس، ذخیره آبخوان کمعمق استان نسبت به متوسط ۲۴ ساله، ۲۳۹.۳ میلیون مترمکعب کاهش و ذخیره آبخوان عمیق استان ۱۱۲.۲ میلیون مترمکعب کاهش را نشان میدهد.
وی افزود: همچنین حجم آب موجود در سدهای بزرگ مخزنی استان در پایان آبان سال جاری ۶.۹۴۴ میلیون مترمکعب و معادل ۲.۸ درصد ظرفیت کل سدها ثبت شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۳.۳۷ درصد کاهش داشته است. درصد آبگیری سدها به تفکیک حوضهها نیز شامل ۷ درصد در قرهسو، ۳ درصد در گرگانرود و ۲.۳ درصد در اترک است.