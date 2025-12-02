حکم قصاص‌نفس مردی که در سمنان به مباشرت در قتل عمدی همسر خود محکوم شده بود ، صبح امروز در ملاءعام اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، حکم قصاص‌نفس مردی که در سمنان به مباشرت در قتل عمدی همسر خود محکوم شده بود ، صبح امروز در ملاءعام اجرا شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت : این مرد به مباشرت در قتل عمدی همسر خود از طریق خفه‌کردن محکوم شده بود و صبح امروز بنا به تقاضای اولیای‌دم و پس از طی تمامی مراحل قانونی، در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد.

حجت الاسلام اکبری گفت : موضوع این پرونده در سال ۱۳۹۹ پس از گزارش یکی از مراکز درمانی و با ورود سریع و به‌موقع مراجع انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب سمنان، در دستور رسیدگی ویژه قرار گرفت.

وی افزود : در جریان بررسی‌های حرفه‌ای مشخص شد که متهم پس از ارتکاب قتل، با صحنه‌سازی حساب‌شده برای پنهان کردن حقیقت، وضعیت محل را به‌گونه‌ای تغییر داده بود که مرگ، طبیعی یا ناشی از حادثه‌ای غیرجنایی جلوه کند و از این طریق عوامل انتظامی و همکاران قضایی را دچار انحراف در مسیر کشف واقعیت سازد؛ اما این تلاش با انجام تحقیقات علمی، بازسازی دقیق صحنه و تحلیل چندلایه مستندات، ناکام ماند.