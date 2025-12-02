پخش زنده
سه شنبههای هر هفته کتابی با موضوعات مختلف به مردم چهارمحال و بختیاری معرفی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این هفته کتاب قصههای عامیانه مردم چهارمحال و بختیاری به مردم استان معرفی شد.
رضا کبیریان دهکردی نویسنده کتاب گفت: این کتاب دارای ۶ جلد است که هر جلد آن دارای ۱۰۰ قصه است.
وی افزود: جلد اول این کتاب در سال ۱۴۰۲ چاپ و منتشر شده است.
کبیریان افزود: در این کتاب قصههای از مادربزرگ و پدربزرگها نوشته شده و تصاویری از این افراد که قصه هایشان نوشته شده به چاپ رسیده است.
رضا کبیریان دهکردی نویسنده استان علاوه بر این کتاب ۶ کتاب دیگر به چاپ رسانده است.