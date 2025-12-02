پخش زنده
چهلوششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
وی افزود: نظر به اینکه متهمین این پرونده از اعضای سازمان مجاهدین خلق محسوب میشوند که بهواسطه درخواست واصل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم به اقدامات تروریستی از جمله بمبگذاری و هواپیماربایی میباشند، و اساساً این اتهامات مقابله با ناامنی و ایجاد صلح در جهان است و کشورهای بسیاری در دنیا برای مقابله با ناامنی معاهدات بسیاری را امضا کردهاند که حتی از میزبانی و پخش رسانههای آنها خودداری میکنند.
قاضی گفت: از جمله شرکتهای ماهوارهای که به پخش رسانه متعلق به متهم ردیف اول اقدام میکند، یوتلست یک شرکت اپراتوری است که مالک آن کشور فرانسه است. هات برد که از جمله شرکتهای یوتلست است که باز هم مالک آن فرانسه است؛ و ترکمن عالم که ماهواره ملی متعلق به کشور ترکمنستان است و سهام بسیاری از آن متعلق به فرانسویها محسوب میشود که در موقعیتهای مداری ۱۳ درجه و ۵۲ درجه قرار دارد.
وی افزود: نکته بسیار مهمی که دادگاه به کشور و دولت فرانسه تذکر میدهد این است که بر اساس مقررات فرانسه در قانون آزادی ارتباطات ۱۹۸۶ و اصلاحات پس از آن، خدمات تلویزیونی ماهوارهای یا لینکهای صعودی آن که از فرانسه منتشر میشود یا از ظرفیتهای ماهوارهای متعلق به شرکتهای اپراتوری که مالک آن کشور فرانسه است استفاده میشود، تحت صلاحیت فرانسه قرار میگیرد. مرجع ناظر بر محتوای این رسانهها در فرانسه بوده و در سالهای اخیر تحت نام جدید «آرکام» فعالیت میکند.
قاضی افزود: بنابراین اگر سیمای متعلق به متهمین ردیف اول پرونده از ظرفیتهای ماهواره متعلق به دولت فرانسه اقدام به پخش کند، تحت نظارت دولت فرانسه باید باشد و بهطور کامل باید مسئولیت میزبانی خودکار را با شروط مشخص رعایت کند. درباره صلاحیت نظارتی دولت فرانسه، ما به دنبال این نیستیم که بگوییم دولت فرانسه به تأیید محتوای هر رسانه اقدام میکند.